صور.. "بيطرى الدقهلية" ينفذ قافلة مجانية لعلاج الماشية والدواجن بمركز شربين

نفذت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، قافلة مجانية لتشخيص وعلاج الماشية والدواجن بقرية أبو جلال التابعة لمركز شربين، فى إطار دعم المربى وحفاظا على الثروة الحيوانية.













وتم تكليف فريق من الأطباء البيطريين المتميزين من جميع التخصصات بالتنسيق مع مستشفى خيرى لرعاية الحيوان وتم علاج 321 أبقار وجاموس، و58 و 54 دواب، و2215 دواجن.





وتستمر مديرية الطب البيطرى فى تأدية خدماتها البيطرية المجانية من تشخيص وعلاج وعمليات جراحية وفحص تناسلى ورش ضد الطفيليات الخارجية وتجريع ضد الطفيليات الخارجية.



