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صور.. "بيطرى الدقهلية" ينفذ قافلة مجانية لعلاج الماشية والدواجن بمركز شربين

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:04 م
صور.. "بيطرى الدقهلية" ينفذ قافلة مجانية لعلاج الماشية والدواجن بمركز شربين جانب من القافلة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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نفذت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، قافلة مجانية لتشخيص وعلاج الماشية والدواجن بقرية أبو جلال التابعة لمركز شربين، فى إطار دعم المربى وحفاظا على الثروة الحيوانية.
 
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وتم تكليف فريق من الأطباء البيطريين المتميزين من جميع التخصصات  بالتنسيق مع مستشفى خيرى لرعاية الحيوان وتم علاج 321 أبقار  وجاموس، و58 و 54 دواب، و2215 دواجن.

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وتستمر مديرية الطب البيطرى فى تأدية خدماتها البيطرية المجانية من تشخيص وعلاج وعمليات جراحية وفحص تناسلى ورش ضد الطفيليات الخارجية وتجريع ضد الطفيليات الخارجية. 
 
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قوافل طبية

طب بيطرى الدقهلية

الكشف على الماشية

طفيلات الماشية

قافلة بيطرية

الثروة الحيوانية

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