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صور.. المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل 11 ألف سائح أجنبى خلال 5 شهور

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:52 ص
صور.. المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل 11 ألف سائح أجنبى خلال 5 شهور السياح ومحافظ المنيا خلال تفقد الاثار
كتب فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت فى الفترة من يناير وحتى مايو 2019،11 ألف و151 زائراً أجنبياً، مؤكداً أن مؤشر القطاع السياحى بمحافظة المنيا بدأ بالتصاعد خلال تلك الفترة التى تزامنت مع وفود عدد كبير من السائحين للمحافظة من مختلف الجنسيات الأجنبية.

أكد اللواء قاسم حسين فى بيان على أهمية القطاع السياحى فى مصر،مُشيراً إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

وأضاف محافظ المنيا،أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التى تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحاً أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التى تليق بها، خاصة أنها تحوى بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن القطاع السياحى خلال مطلع  عام 2019 شهد موسماً سياحياً قوياً وناجحاً، موضحاً أن منطقة آثار بنى حسن استقبلت خلال تلك الفترة 3142 سائحاً ، فيما استقبلت منطقة اثار تل العمارنة 3680 سائحاً،و2691 سائحاً بتونا الجبل،650 سائحاً بمتحف ملوى و832 بالبهنسا و130 بدير العذراء و26 بدير المناهرة.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة اثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الاشمونين وهى تقع على بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوى، وكذلك منطقة آثار بنى حسن وهى تقع جنوب مدينة المنيا  بحوالى 20كيلومترا وتضم تلك المنطقة 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى لحكام مقاطعة الغزال وتحمل بعض المقابر الكبيرة نقوش السيرة الذاتية لصاحبها مع مشاهد من الحياة اليومية والحرب و الصيد و الرياضة .

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير وبها كنيسة «السيدة العذراء»، إحدى أقدم الكنائس الأثرية فى مصر ، وكذلك منطقة اثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع إلى العصر اليونانى الرومانى، كما شهدت صفحات مجيدة من تاريخ الفتح الإسلامى لمصر ،حيث يُطلق عليها مدينة الشهداء ، وتلقب بالبقيع الثانى لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

 

السشياح يزورون المناطق الأثرية بالمنيا (1)
السشياح يزورون المناطق الأثرية بالمنيا 

 

السشياح يزورون المناطق الأثرية بالمنيا (2)
السشياح يزورون المناطق الأثرية بالمنيا 

 

السشياح يزورون المناطق الأثرية بالمنيا (3)
السشياح يزورون المناطق الأثرية بالمنيا 

 


العصر اليونانى الرومانى

اثار المنيا

رحله العائله المقدسه

السيده العذراء

جبل الطير

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