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صور.. الديناميكا ترسم البسمة على وجوه الطلاب بالغردقة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:02 م
صور.. الديناميكا ترسم البسمة على وجوه الطلاب بالغردقة الديناميكا ترسم البسمة علي وجوه الطلاب بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعرب طلاب الثانوية العامة بمدينة الغردقة، عن سهولة مادة الديناميكا اليوم شعبة علمى رياضة، موكدين على أن أسئلة الامتحان كانت مباشرة، إلا إنها كانت بالمقياس على الوقت.
 
فيما أكدت طالبات مدرسة الغردقة الثانوية للبنات، إن امتحان الديناميكا كان أفضل بكثير من الاستاتيكا، ومباشر إلا أنه لا مجال هناك للمراجعة فى الوقت.
 
الديناميكا ترسم البسمة علي وجوه الطلاب بالغردقة (1)
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
الديناميكا ترسم البسمة علي وجوه الطلاب بالغردقة (2)
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
الديناميكا ترسم البسمة علي وجوه الطلاب بالغردقة (3)
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
الديناميكا ترسم البسمة علي وجوه الطلاب بالغردقة (4)
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019 امتحانات الثانوية العامة

امتحان مادة الديناميكا 2019

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