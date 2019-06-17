صور.. افتتاح وحدة للتحليل بالأشعة السينية بجامعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، وحدة الأشعة السينية، الخاصة بالتعرف على الشكل البلوري للمركبات والتعرف على العناصر المختلفة للعينات، بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بمنى كلية العلوم بالحرم القديم، بحضور الدكتورمصطفى عبدالخالق، والدكتور احمد سليمان نائبي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فكرى عميد كلية العلوم،والدكتور فايز الحصرى المشرف العام على الوحدة، والدكتور إسلام الشيخ المدير التنفيذي للمشروع.

رئيس جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج وألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها القائمين على تنفيذ الوحدة، مطالباً بالسعي الدءوب للحصول على مزيد من المشروعات المماثلة، التي يعتبرها السبيل الوحيد لتقدم البحث العلمي، ورفع ترتيب الجامعة على المستوى الدولي والمحلي.

وفي السياق نفسه أكد عزيز على الدعم المادي الذي تقدمه الجامعة لمثل تلك المشروعات والذي يصل في أغلب الأوقات إلى 50% من تكلفة التأثيث والتشغيل، مطالباً بأهمية عمل التسويق المناسب لتلك الوحدة محلياً ودولياً وأن تكون مخرجاتها أفضل ما يمكن مع إمكانية التواصل الحقيقي مع القطاع الصناعي والتجاري وإبراز أهميتها وإمكانياتها للمجتمع الخارجي حتى تصبح مصدر دخل إضافي للجامعة يسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي والبحث العلمي بوجه أعم.





ومن جانبه قال الدكتور فايز الحصري المشرف على الوحدة أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة المتقدمة فنيا والموجودة في مصر من حيث التخصص، ويخدم جهات عديدة منها المصانع والشركات والجهات القضائية والباحثين، موضحاً أن الجهاز يكفي متطلبات العديد من الجهات لقدرته على العمل المتواصل طوال 24 ساعة، لافتاً إلى أنه سيتم تطوير المركز في المستقبل القريب وعمل ورش عمل وتدريب للطلاب والباحثين وغيرهم.

وقال الدكتور اسلام الشيخ أن الهدف من الوحدة هو دعم البحث العلمي من خلال فتح تعاونيات مع الجامعات الخارجية حتى تتحول جامعة سوهاج قبلة الباحثين داخل وخارج مصر.





جدير بالذكر أنه تم تحديد سعر رمزي مقابل تقديم الخدمة للجهات الخارجية المستخدمة للجهاز بمبالغ تتراوح بين 70-90 جنيهاً للعينة الواحدة مع تخفيض يصل إلى 20% للمنتفعين بالخدمة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب من أبناء الجامعة.