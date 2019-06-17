سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 04:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. افتتاح وحدة للتحليل بالأشعة السينية بجامعة سوهاج

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:39 م
صور.. افتتاح وحدة للتحليل بالأشعة السينية بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج خلال الافتتاح
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، وحدة الأشعة السينية، الخاصة بالتعرف على الشكل البلوري للمركبات والتعرف على العناصر المختلفة للعينات، بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بمنى كلية العلوم بالحرم القديم، بحضور الدكتورمصطفى عبدالخالق، والدكتور احمد سليمان نائبي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فكرى عميد كلية العلوم،والدكتور فايز الحصرى المشرف العام على الوحدة، والدكتور إسلام الشيخ المدير التنفيذي للمشروع.
WhatsApp Image 2019-06-17 at 2.25.37 PMرئيس جامعة سوهاج
وألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها القائمين على تنفيذ الوحدة، مطالباً بالسعي الدءوب للحصول على مزيد من المشروعات المماثلة،  التي يعتبرها السبيل الوحيد لتقدم البحث العلمي، ورفع ترتيب الجامعة على المستوى الدولي والمحلي.
WhatsApp Image 2019-06-17 at 2.25.27 PM
 
وفي السياق نفسه أكد عزيز على الدعم المادي الذي تقدمه الجامعة لمثل تلك المشروعات والذي يصل في أغلب الأوقات إلى 50% من تكلفة التأثيث والتشغيل، مطالباً بأهمية عمل التسويق المناسب لتلك الوحدة محلياً ودولياً وأن تكون مخرجاتها أفضل ما يمكن مع إمكانية التواصل الحقيقي مع القطاع الصناعي والتجاري وإبراز أهميتها وإمكانياتها للمجتمع الخارجي حتى تصبح مصدر دخل إضافي للجامعة يسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي والبحث العلمي بوجه أعم.
 
WhatsApp Image 2019-06-17 at 2.25.35 PM
 
ومن جانبه قال الدكتور فايز الحصري المشرف على الوحدة أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة المتقدمة فنيا والموجودة في مصر من حيث التخصص، ويخدم جهات عديدة منها المصانع والشركات والجهات القضائية والباحثين، موضحاً أن الجهاز يكفي متطلبات العديد من الجهات لقدرته على العمل المتواصل طوال 24 ساعة، لافتاً إلى أنه سيتم تطوير المركز في المستقبل القريب وعمل ورش عمل وتدريب للطلاب والباحثين وغيرهم.
 
WhatsApp Image 2019-06-17 at 2.25.40 PM
وقال الدكتور اسلام الشيخ أن الهدف من الوحدة هو دعم البحث العلمي من خلال فتح تعاونيات مع الجامعات الخارجية حتى تتحول جامعة سوهاج قبلة الباحثين داخل وخارج مصر.
 
WhatsApp Image 2019-06-17 at 2.25.15 PM
 
جدير بالذكر أنه تم تحديد سعر رمزي مقابل تقديم الخدمة للجهات الخارجية المستخدمة للجهاز بمبالغ تتراوح بين 70-90 جنيهاً للعينة الواحدة مع تخفيض يصل إلى 20% للمنتفعين بالخدمة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب من أبناء الجامعة.
 
 

سوهاج

اخبار جامعة سوهاج

مستشفى سوهاج الجامعى

رئيس جامعة سوهاج

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة