صور.. اضبط مخالفة.. اسلاك الضغط العالى تهدد حياة المواطنين بـ"راهبين" الغربية

الغربية – مصطفى عادل

تشهد قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، مرور أسلاك الضغط العالى اعلى اسطح المنازل والمصانع بالقرية، مما يهدد بكارثة، نظرا لمرور الاسلاك فوق المنازل.

وطالب المواطنين رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا ومحافظ الغربية بسرعة التدخل لرفع الاسلاك وتحويلات إلى كابلات ارضية، منعا للحوادث والكوارث خشية سقوط الاسلاك على المنازل.

يقول محمد يوسف من سكان القرية، أن اسلاك الضغط العالى تهدد حياتهم خشية سقوط الكابلات على المنازل فى اى وقت، مضيفا أن القرية شهدت فى فصل الشتاء، حدوث حريق نتيجة ماس كهربى بالأسلاك كاد ان يودى بحياة المواطنين والحيوانات باحدى مزارع المواشى بالغربية.

وأضاف أن الاهالى تقدموا بمذكرات لمجلس مدينة سمنود وطلبات لشركة الكهرباء، لرفع الاسلاك واستبدالها بكابلات ارضية اسوه بالعديد من المناطق والقرى المار بها اسلاك الضغط المنخفض حفاظا على حياتهم، مؤكدا ان العديد من القرى قد صدر لها قرار بتحويل اسلاك الضغط العالى إلى كابلات ارضية منعا للكوارث ومرورها داخل الكتلة السكنية.

ويضيف حسن الجوهرى أن تقدموا بالعديد من الطلبات للمسئولين بكهرباء سمنود الذين اكدوا على ضرورة عمل مقايسة لنقل الاسلاك وتحويلها لكابلات ارضية تتجاوز أكثر من 600الف جنيه بالأسعار القديمة والأن قد تصل إلى مليون جنيه، مؤكدا أن حياة المواطنين اهم من عشرات الملايين من الجنيهات وعلى المسئولين التحرك الفورى لانقاذ الاهال خشية سقوط الاسلاك على منازلهم وتودى بكارثة.