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بعد أن أصبحت صاحبة أعلى ديون فى العالم..

صحيفة: إيطاليا تقنع الاتحاد الأوروبى بخفض عجز الموازنة

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:37 م
صحيفة: إيطاليا تقنع الاتحاد الأوروبى بخفض عجز الموازنة جوزيبى كونتى
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى يطالب المفوضية الأوروبية بمراجعة القاعدة المتعلقة بالموزانة والتى تحتم على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إبقاء عجز الموازنة لديها فى حدود 3% من إجمالى الناتج المحلى، والخط الأساسى هو مطالبة أوروبا وضع حد للتقشف وتحديد المواعيد.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن روما ستطلب بعض الوقت ، ويبعث كونتى خطابا للمفوضية الأوروبية يتضمن هذا الطلب، حيث يسعى إلى إقناع الاتحاد الأوروبى بأن خطة خفض عجز الموازنة هذا العام.
 
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت فى وقت سابق أن ديون إيطاليا، وهى من أعلى معدلات الديون فى العالم، وصلت إلى 132% من إجمالى الناتج المحلى، ما يعرضها لـ"إجراءات العجز المفرط" العقابية.

ايطاليا

الاتحاد الاوروبى

المفوضية الاوروبية

ديون ايطاليا

الموازنة العامة فى بريطانيا

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