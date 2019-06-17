سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 10:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الإسكندرية: غرفة عمليات 24 ساعة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:27 ص
صحة الإسكندرية: غرفة عمليات 24 ساعة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشئون الصحية كثفت استعداداتها لاستقبال اللاعبين والجماهير من الدول المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد الإسكندرية الدولى والتى تضم غينيا ومدغشقر ونيجريا وبورندى فى الفترة من 22 إلى 30 يونيو 2019، مؤكدا أن جميع الإدارات الفنية والمناطق الطبية التابعة المديرية تعمل بأقصى طاقتها حرصا على خروج البطولة بشكل مشرف.

وأشار "عثمان" إلى أنه تم اختيار مستشفى رأس التين العام ومستشفى شرق المدينة مع عدد من المستشفيات الخاصة لاستقبال وعلاج  اللاعبين والجماهير الأجنبية والمصرية، علاوة على رفع درجة الاستعداد بجميع بالمستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية، ومراعاة توافر كميات إضافية من المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، ومضاعفة أعداد العاملين بأقسام الطوارئ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع مرفق إسعاف الإسكندرية لعمل 3 عيادات طبية داخل استاد الإسكندرية للتعامل مع الحالات الطارئة فورا، وأضاف أن غرفة طوارئ المديرية برئاسة وكيل الوزارة تعمل على مدى 24 ساعة بداية من يوم الخميس القادم للتدخل الفورى لحل اى مشكلة طارئة خلال فترة البطولة.

وقال الدكتور هشام الفيشاوى، مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، إنه يتم منذ أسبوعين وحتى انتهاء فعاليات البطولة تنفيذ خطة تهيئة ولتامين أماكن إقامة المباريات والفرق الرياضية والأماكن السياحية والمزارات للقضاء على الذباب والبعوض واستخدام أحدث تقنيات المكافحة والمبيدات صديقة للبيئة.

ومن جانبها قالت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن فرق مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بالمرور والتفتيش على الفنادق السياحية الموجودة بالمحافظة، حيث تم سحب 65 عينة أغذية ومشروبات مختلفة، وتم تحرير 9 محاضر لمخالفة اشتراطات النظافة فى أماكن تداول الأغذية و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، كما تم إعدام 11 كجم خضراوات لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، كما تم المرور على 135 منشأة غذائية من مطاعم ومقاهى ومحال بيع وتصنيع الأغذية والمشروبات  حيث تم سحب 275 عينة أغذية ومشروبات وتحرير 327 محضر، وإعدام 824 كجم أغذية و415 لتر مشروبات ثبت عدم صلاحيتها أو محظور تداولها.

وأضافت "سلطان"، أن الفرق التابعة لإدارة صحة البيئة بالمديرية تقوم بشكل يومى بسحب عينات مياه من شبكات وخزانات مياه الشرب  وحمامات السباحة  بالفنادق والملاعب والأندية وأماكن متنوعة أخرى وكذلك من محطات المياه المغذية للملاعب والفنادق للتأكد من صلاحيتها  ، بالاضافة لعمل مرور ومسح بيئى للنظافة العامة فى تلك الأماكن .

كما قامت إدارة الوبائيات والترصد وإدارة مكافحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع أطباء الحجر الصحى ومراقبى ومسئولى وفرق الترصد بالمناطق الطبية والمستشفيات للتأكد من منظومة ترصد الأمراض المعدية لاستيعاب الوفود المشاركة والاكتشاف المبكر لأى حالات مرضية أو تفشيات وبائية مرتبطة بالوفود المشاركة ، والحد من العدوى وسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .


الاسكندرية

صحة الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

مستششفيات الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الصين تكتشف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

الصين تكتشف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

تشيلى تواجه اليابان فى ختام الجولة الأولى بكوبا أمريكا

تشيلى تواجه اليابان فى ختام الجولة الأولى بكوبا أمريكا

فيديو وصور .. كيف ستقلع وتهبط طائرات أوبر لنقل الركاب؟ الشركة تكشف

فيديو وصور .. كيف ستقلع وتهبط طائرات أوبر لنقل الركاب؟ الشركة تكشف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة