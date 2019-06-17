صحة الإسكندرية: غرفة عمليات 24 ساعة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشئون الصحية كثفت استعداداتها لاستقبال اللاعبين والجماهير من الدول المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد الإسكندرية الدولى والتى تضم غينيا ومدغشقر ونيجريا وبورندى فى الفترة من 22 إلى 30 يونيو 2019، مؤكدا أن جميع الإدارات الفنية والمناطق الطبية التابعة المديرية تعمل بأقصى طاقتها حرصا على خروج البطولة بشكل مشرف.

وأشار "عثمان" إلى أنه تم اختيار مستشفى رأس التين العام ومستشفى شرق المدينة مع عدد من المستشفيات الخاصة لاستقبال وعلاج اللاعبين والجماهير الأجنبية والمصرية، علاوة على رفع درجة الاستعداد بجميع بالمستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية، ومراعاة توافر كميات إضافية من المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، ومضاعفة أعداد العاملين بأقسام الطوارئ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع مرفق إسعاف الإسكندرية لعمل 3 عيادات طبية داخل استاد الإسكندرية للتعامل مع الحالات الطارئة فورا، وأضاف أن غرفة طوارئ المديرية برئاسة وكيل الوزارة تعمل على مدى 24 ساعة بداية من يوم الخميس القادم للتدخل الفورى لحل اى مشكلة طارئة خلال فترة البطولة.

وقال الدكتور هشام الفيشاوى، مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، إنه يتم منذ أسبوعين وحتى انتهاء فعاليات البطولة تنفيذ خطة تهيئة ولتامين أماكن إقامة المباريات والفرق الرياضية والأماكن السياحية والمزارات للقضاء على الذباب والبعوض واستخدام أحدث تقنيات المكافحة والمبيدات صديقة للبيئة.

ومن جانبها قالت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن فرق مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بالمرور والتفتيش على الفنادق السياحية الموجودة بالمحافظة، حيث تم سحب 65 عينة أغذية ومشروبات مختلفة، وتم تحرير 9 محاضر لمخالفة اشتراطات النظافة فى أماكن تداول الأغذية و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، كما تم إعدام 11 كجم خضراوات لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، كما تم المرور على 135 منشأة غذائية من مطاعم ومقاهى ومحال بيع وتصنيع الأغذية والمشروبات حيث تم سحب 275 عينة أغذية ومشروبات وتحرير 327 محضر، وإعدام 824 كجم أغذية و415 لتر مشروبات ثبت عدم صلاحيتها أو محظور تداولها.

وأضافت "سلطان"، أن الفرق التابعة لإدارة صحة البيئة بالمديرية تقوم بشكل يومى بسحب عينات مياه من شبكات وخزانات مياه الشرب وحمامات السباحة بالفنادق والملاعب والأندية وأماكن متنوعة أخرى وكذلك من محطات المياه المغذية للملاعب والفنادق للتأكد من صلاحيتها ، بالاضافة لعمل مرور ومسح بيئى للنظافة العامة فى تلك الأماكن .

كما قامت إدارة الوبائيات والترصد وإدارة مكافحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع أطباء الحجر الصحى ومراقبى ومسئولى وفرق الترصد بالمناطق الطبية والمستشفيات للتأكد من منظومة ترصد الأمراض المعدية لاستيعاب الوفود المشاركة والاكتشاف المبكر لأى حالات مرضية أو تفشيات وبائية مرتبطة بالوفود المشاركة ، والحد من العدوى وسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .