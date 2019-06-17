شاهد بالفيديو نشاط مكثف للرئيس واستقبال وزير خارجية الإمارات

ينشر "اليوم السابع" فيديو لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، حيث استقبال وزير خارجية الإمارات، ورئيس صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

واستقبل الرئيس السيسيالأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواءعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير جمعه الجنيبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التى تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التى تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.