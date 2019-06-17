س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تنفذ محافظة الوادى الجديد أكبر منطقة تجارية لوجستية علي مساحة 100 فدان بطريق الخارجة - الداخلة بمدينة الخارجة وباستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التنفيذية المختصة.

وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بالمشروع..

س: ما هو الهدف من تنفيذ المشروع؟

ج: لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوصيلها لهم من خلال أسواق مركزية منظمة ومتنوعة في مختلف المجالات.

س: أين تقع تلك المنطقة اللوجستية؟

على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من نقطة الكيلو 10 في مدينة الخارجة

س: كم عدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع؟

ج: 15 ألف فرصة لأبناء المحافظة.

س: ماهي تكلفة تنفيذ المشروع؟

ج: تكلفة المشروع 2 مليار جنيه

س ما هي الجهات المختصة بتنفيذ المشروع؟

ج : في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين و التجارة الداخلية.

س: ماهي خطة محافظة الوادى الجديد لدعم المنطقة اللوجستية؟

ج: انتهت المحافظة من إجراءات تخصيص مساحة 200 الف فدان من الأراضى على مستوى كافة المراكز التابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة.

س: ما هي الامتيازات التي توفرها المحافظة لتشجيع الاستثمار ودعم المنطقة اللوجستية؟

ج: وفرت المحافظة تيسيرات غير مسبوقة لدعم الاستثمار في شتى المجالات لاسيما الاستثمار الزراعي والتجاري

س: ماهي أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمنطقة اللوجستية؟

ج: ستضم المنطقه مصانع للمنتجات الزراعية وأهمها مصانع للتمور وذلك لتنفيذ خطة تنمية وتطوير صناعه التمور وتعظيم الاستفادة منها باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية.