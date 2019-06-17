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س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:00 ص
س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تنفذ محافظة الوادى الجديد أكبر منطقة تجارية لوجستية علي مساحة 100 فدان بطريق الخارجة - الداخلة بمدينة الخارجة وباستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التنفيذية المختصة. 
 
وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بالمشروع..
 

س: ما هو الهدف من تنفيذ المشروع؟ 

ج:  لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوصيلها لهم من خلال أسواق مركزية منظمة ومتنوعة في مختلف المجالات. 
 

س: أين تقع تلك المنطقة اللوجستية؟ 

على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من نقطة الكيلو 10 في مدينة الخارجة 
 

س: كم عدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع؟ 

ج: 15 ألف فرصة لأبناء المحافظة.
 

س: ماهي تكلفة تنفيذ المشروع؟ 

ج: تكلفة المشروع 2 مليار جنيه 
 

س ما هي الجهات المختصة بتنفيذ المشروع؟ 

ج : في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين و التجارة الداخلية. 
 

س: ماهي خطة محافظة الوادى الجديد لدعم المنطقة اللوجستية؟ 

ج: انتهت المحافظة من إجراءات تخصيص مساحة 200 الف فدان من الأراضى على مستوى كافة المراكز التابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة. 
 

س: ما هي الامتيازات التي توفرها المحافظة لتشجيع الاستثمار ودعم المنطقة اللوجستية؟ 

ج: وفرت المحافظة تيسيرات غير مسبوقة لدعم الاستثمار في شتى المجالات لاسيما الاستثمار الزراعي والتجاري 
 
 

 س: ماهي أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمنطقة اللوجستية؟ 

ج: ستضم المنطقه مصانع للمنتجات الزراعية وأهمها مصانع للتمور وذلك لتنفيذ خطة تنمية وتطوير صناعه التمور وتعظيم الاستفادة منها باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية. 
 
  
 
 
 

الوادى الجديد

وزارة التموين

جهاز تنمية التجارة الداخليه

منطقة لوجستية بالخارجة

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