س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

تنفذ محافظة الوادى الجديد أكبر منطقة تجارية لوجستية علي مساحة 100 فدان بطريق الخارجة - الداخلة بمدينة الخارجة وباستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التنفيذية المختصة.
وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بالمشروع..
س: ما هو الهدف من تنفيذ المشروع؟
ج: لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوصيلها لهم من خلال أسواق مركزية منظمة ومتنوعة في مختلف المجالات.
س: أين تقع تلك المنطقة اللوجستية؟
على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من نقطة الكيلو 10 في مدينة الخارجة
س: كم عدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع؟
ج: 15 ألف فرصة لأبناء المحافظة.
س: ماهي تكلفة تنفيذ المشروع؟
ج: تكلفة المشروع 2 مليار جنيه
س ما هي الجهات المختصة بتنفيذ المشروع؟
ج : في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين و التجارة الداخلية.
س: ماهي خطة محافظة الوادى الجديد لدعم المنطقة اللوجستية؟
ج: انتهت المحافظة من إجراءات تخصيص مساحة 200 الف فدان من الأراضى على مستوى كافة المراكز التابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة.
س: ما هي الامتيازات التي توفرها المحافظة لتشجيع الاستثمار ودعم المنطقة اللوجستية؟
ج: وفرت المحافظة تيسيرات غير مسبوقة لدعم الاستثمار في شتى المجالات لاسيما الاستثمار الزراعي والتجاري
س: ماهي أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمنطقة اللوجستية؟
ج: ستضم المنطقه مصانع للمنتجات الزراعية وأهمها مصانع للتمور وذلك لتنفيذ خطة تنمية وتطوير صناعه التمور وتعظيم الاستفادة منها باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية.
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