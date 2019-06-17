سفير مصر فى روما يؤكد أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف "التنمية المستدامة"

روما (أ ش أ)

أكد السفير هشام بدر، سفير مصر فى إيطاليا، رئيس المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، أهمية تضافر الجهود، وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين منظمات الأمم المتحدة فى روما العاملة فى مجالات الأمن الغذائى والتغذية، للقضاء على الجوع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام "2030".

جاء ذلك - خلال حفل التكريم الذى اقامه اليوم الاثنين، السفير هشام بدر، و ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى للبرنامج، لتكريم جراتسيانو داسيلفا، مدير عام منظمه الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ومنحه شهاده تقدير لجهوده فى قيادة "الفاو " لتعزيز مجالات التنمية الزراعى، وتحقيق الأمن الغذائى والتغذية ومكافحه الجوع فى العالم خلال الفترة الماضية.

شارك فى الاحتفالية عدد من كبار المسئولين الأفارقة، ومن بينهم رئيس وزراء ساوتومى، وبرنسيب، ووزير التخطيط والتنمية فى بنين، ووزير شئون مجلس الوزراء والشئون البرلمانية والمتحدث الرسمى فى غينيا بيساو، ووزير التعليم فى ليبيريا.

واعرب السفير بدر - فى كلمة ألقاها بهذه المناسبة، باسم أعضاء المجلس التنفيذى للبرنامج - عن تقدير المجلس جهود داسيلفا فى مجال مكافحة الجوع، وتعزيز التنمية الزراعية فى بلاده - البرازيل- وفى العالم، إبان فترتى ولايته كمدير عام منظمة "الفاو" خلال السنوات الثمانى الماضية والتى تنتهى فى يوليو المقبل.

وأشاد بالدور الهام الذى قامت به منظمة "الفاو " خلال الفترة الماضية لتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والحد من الجوع فى قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن هذا التكريم يبعث برسالة هامة للعالم، لمواصلة الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائى والتغذية، والقضاء على الجوع والفقر فى الدول النامية، لاسيما فى أفريقيا، فى ظل زيادة الأزمات الإنسانية فى العالم، وارتفاع عدد الجوعى خلال السنوات الأخيرة، والذين بلغ عددهم أكثر من 850 مليون شخص عام 2017.

ومن جانبه، أشاد ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى بالجهود التى قام بها مدير عام منظمة "الفاو" فى قيادة المنظمة لتعزيز الأمن الغذائى، والحد من الجوع فى العالم.

كما أعرب عن تقديره للتعاون المشترك بين منظمة "الفاو " وبرنامج الغذاء العالمى تحت قيادة داسيلفا خلال السنوات الثلاث الماضية، والتى كلّلت بمشاركتهما معاً فى عدد من الزيارات الميدانية التى قام بها رؤساء "منظمات روما " الثلاث إلى كل من : إثيوبيا والنيجر ولاوس، لتفقد برامج وأنشطة المنظمات الثلاث ميدانيا، وتعزيز التعاون المشترك لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائى ومكافحة الجوع والفقر.

وأثنى المدير التنفيذى للبرنامج - فى ختام كلمته - على رئاسة مصر للمجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى خلال العام الحالى وقيادتها وإدارتها لاجتماعات المجلس التنفيذى للبرنامج خلال دورتى المجلس فى فبراير الماضى، وخلال الدورة السنوية العادية للمجلس التى عقدت فى الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من يونيو الجاري.