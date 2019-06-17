سرق 11 شقة.. حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس تشكيل عصابى سرق كمية من المشغولات الذهبية والفضية من داخل 10 شقق، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من مواطن باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة 4 خواتم ذهبية - شاشة جهاز كمبيوتر "لاب توب" ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان مُقيمان بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواه"- 2 عتله حديدية و مفك - مجموعة من المفاتيح المصطنعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وقررا بتمكنهما من دخول شقة المجنى عليه بإسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بإسلوبى المفتاح المصطنع وكسر الكالون" .

كما اعترافا بقيامهما بارتكاب 9 حوادث بذات الإسلوب بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط كميات من المشغولات الذهبية ( 70 خاتم - 51 دبلة - 14 خاتم "صغير الحجم"- 5 سلاسل - 15 إنسيال - 6 قرط) ، و كميات من المشغولات الفضية (174 خاتم - 69 دبلة - 3 إنسيال - 23 قرط - 3 ميدليات - 86 حرف)لدى عميلهما سيئ النية ويعمل سائق و أمكن ضبطه ، وضبط (2 شاشة LCD - جهاز كمبيوتر "لاب توب") لدى عميلهما "سيئ النية" عامل - مُقيم دائرة قسم الجمالية) أمكن ضبطه ، وضبط17 ساعة يد) بمسكن أحد المتهمان، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الحوادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.