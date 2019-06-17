روسيا تعزز قواتها على الحدود الغربية ردا على تعزيز التواجد الأمريكى فى بولندا

موسكو(أ ش أ)

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى، فلاديمير جباروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستعزز قواتها على الحدود الغربية ردًا على تعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى بولندا.

وقال جباروف فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية،- ردا على تصريحات وزير الدفاع البولندى بشأن انتشار الجيش الأمريكى على 6 نقاط، - إنه "بالطبع، روسيا ستعزز وجودها فى تلك المنطقة وإن بولندا ستصبح هدفا للضربات إذا جرت مهاجمة روسيا من أراضيها".

وتابع قائلا "يبدو إنهم فى بولندا لا يفهمون ذلك، قد يرغبون، أن يكونوا قاعدة عسكرية لأحد ما".

واتفقت واشنطن ووارسو فى وقت سابق، على نشر سرب من طائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز " إم كيو-9" على الأراضى البولندية، ويعد هذا الاتفاق جزءا من بنود اتفاقية الدفاع المشترك التى وقعها ترامب مع نظيره البولندى أندجيه دودا، فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وكان وزير الدفاع الوطنى البولندى ماريوش بلاشاك قد أعلن فى وقت سابق، أن بلاده تأمل وقريبا باقتناء الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز " إف-35" وتتفاوض بالفعل، حول هذا الأمر، وقد أعددت الأسس القانونية و المالية من أجل امتلاك على أقل تقدير 32 طائرة من الجيل الخامس.

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق، أن واشنطن بصدد نقل جزء من قواتها من ألمانيا إلى بولندا وأن وارسو طلبت شراء 35 مقاتلة متطورة إف-35.