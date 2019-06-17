رجلك بتهتز بشكل لا إرادى.. نقص الحديد يمكن أن يكون السبب

كتبت إيناس البنا

نقص الحديد يحدث عندما لا يحتوى الجسم على كمية كافية من الحديد في الجسم، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء في النظام.

ويعد الحديد أحد المساهمين الرئيسيين في تصنيع الهيموجلوبين، حيث يساعد على حمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، عندما يكون هناك نقص في الهيموجلوبين في نظامك، يؤدى ذلك إلى ظهور مشكلة تسمى فقر الدم.



تملل الساقين

العلاقة بين الحركة اللإرادية للقدم ونقص الحديد

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مشكلة شائعة تؤثر على ملايين البشر، ويُعتقد أن نقص الحديد يرتبط بمشكلة الأرجل المضطربة أيضًا، ويسبب نقص الحديد أيضًا انخفاضًا في مستويات الدوبامين (مادة كيميائية مسئولة عن الحركة وعملية التفكير)، وكلاهما يساهم في مشكلة الساقين المضطربة.

متلازمة تململ الساقين هي رغبة لا إرادية لتحريك ساقيك بشكل مستمر، وهو اضطراب في جزء من الجهاز العصبي، يمكن أن تتداخل مع نومك وتسبب أيضًا في إحساس بحكة في قدميك وساقيك.

أعراض أخرى لنقص الحديد

قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض في البداية، ولكن بناءً على شدة الحالة، قد يظهر جسمك على بعض العلامات مثل:

إعياء:

الشعور بالتعب طوال الوقت هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص الحديد

شحوب الجلد

انخفاض مستوى الحديد في الجسم يجعل الدم يفقد لونه الأحمر الطبيعي، ما يؤدي إلى تلون شاحب من داخل الجفون السفلى، ويمكن أيضًا أن ينظر إلى شحوب الجسم كله.

ضيق التنفس

يؤدي نقص الهيموجلوبين في الجسم بسبب نقص الحديد إلى انخفاض مستوى الأكسجين، ما يعني أن عضلاتك لن تحصل على كمية كافية من الأوكسجين .

الدوخة أو الصداع

هذه ليست أعراض شائعة ولكن نقص الحديد يمكن أن يسبب الصداع والدوار، عندما لا توجد كمية كافية من الأكسجين في جسمك.