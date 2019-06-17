سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 08:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى نهاية يونيو...

رئيس جهاز الإحصاء: تقديم الوثيقة النهائية لإستراتيجية تطوير الإحصاءات للحكومة 2020

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:00 ص
رئيس جهاز الإحصاء: تقديم الوثيقة النهائية لإستراتيجية تطوير الإحصاءات للحكومة 2020 اللواء خيرت بركات وجهاز الاحصاء
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تقديم الوثيقة النهائية للإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، للحكومة، سيتم فى نهاية يونيو 2020.
 
وكانت الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أطلقت أمس، الأحد، بدء أعمال اللجنة العليا المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر، وذلك بحضور عدد من الوزارات الأعضاء باللجنة، والتى يبلغ عددها 9 وزارات، هى : "البترول، والتعليم، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والزراعة، والتجارة، والإسكان"، بالإضافة إلى، نائب محافظ البنك المركزى.
 
وأضاف بركات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تلك الإستراتيجية، توحيد المفاهيم الإحصائية، وعدم حدوث إزدواجية فى البيانات الصادرة من الوزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى، بناء القدرات الإحصائية فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده الدولة وفى إطار تطوير النظام الإحصائى لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة وحتى يونيو 2020، تنفيذ مهام اللجنة العليا المعنية بوضع الإستراتيجية الوطنية، التى انطلقت فعاليات بدء أعمالها أمس، والتى كان قد تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر 2018.
 
وأوضح رئيس جهاز الإحصاء، أن تلك الأعمال تتمثل فى توزيع خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها وتلقى ترشيحات الخبراء الوطنيين المقرر مشاركتهم فى أعمال اللجنة، علاوة على، إطلاق الإستراتيجية رسميا فى يوليو المقبل، وتنظيم ورش عمل، وكذلك تقييم وضع الإحصاءات بالوزارات المشاركة فى عضوية اللجنة العليا.
 
كما تتضمن الأعمال والمهام خلال الفترة المقبلة، عمل زيارات ميدانية للوزارات، واستقبال خطط من الوزارات فى مجال تطوير النظام الإحصائى بها وذلك بنهاية العام الجارى، فيما لفت رئيس جهاز الإحصاء، إلى أنه بحلول 2020، سيتم عمل تقديرات لتكاليف خطط الوزارات، وإعداد مسودة للإستراتيجية الوطنية ومناقشتها، استعدادا لتقديم الوثيقة النهائية للحكومة نهاية يونيو 2020.

الاستراتيجية الوطنية

النظام الإحصائى فى مصر

تطوير الاحصاءات

رئيس الوزراء

جهاز الاحصاء

اللجنة العليا لتطوير الاحصاءات

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز الإحصاء: الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات خطوة فى الاتجاه الصحيح

الأحد، 16 يونيو 2019 01:14 م

رئيس جهاز الإحصاء: زيادة كبيرة فى الطلب على الإحصاءات والبيانات

الأحد، 16 يونيو 2019 01:12 م

"المركزى للتعبئة والإحصاء" يعقد اجتماعا لوضع استراتيجية لتطوير الإحصاءات

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 ص

قاعدة بيانات كاملة ومنفردة عن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر أكتوبر المقبل .. "الإحصاء" يعد البيانات ضمن نتائج "التعداد الاقتصادى".. وتحديد معيارها فى انتظار وضع تعريف موحد للاقتصاد "الموازى"

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

الصين تكتشف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

الصين تكتشف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

تشيلى تواجه اليابان فى ختام الجولة الأولى بكوبا أمريكا

تشيلى تواجه اليابان فى ختام الجولة الأولى بكوبا أمريكا

فيديو وصور .. كيف ستقلع وتهبط طائرات أوبر لنقل الركاب؟ الشركة تكشف

فيديو وصور .. كيف ستقلع وتهبط طائرات أوبر لنقل الركاب؟ الشركة تكشف

السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية لـ"بيلا روسيا ورومانيا".. بسام راضى: برنامج عمل مكثف.. توقيع اتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة بالعاصمة "مينسك".. وكلمة للرئيس فى جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية

السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية لـ"بيلا روسيا ورومانيا".. بسام راضى: برنامج عمل مكثف.. توقيع اتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة بالعاصمة "مينسك".. وكلمة للرئيس فى جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية

حريق هائل يلتهم مخزنا للخمور بداخله 250 ألف لتر "كونياك" فى فرنسا

حريق هائل يلتهم مخزنا للخمور بداخله 250 ألف لتر "كونياك" فى فرنسا

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة