رئيس جهاز الإحصاء: تقديم الوثيقة النهائية لإستراتيجية تطوير الإحصاءات للحكومة 2020

كتبت- هبة حسام

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تقديم الوثيقة النهائية للإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، للحكومة، سيتم فى نهاية يونيو 2020.

وكانت الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أطلقت أمس، الأحد، بدء أعمال اللجنة العليا المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر، وذلك بحضور عدد من الوزارات الأعضاء باللجنة، والتى يبلغ عددها 9 وزارات، هى : "البترول، والتعليم، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والزراعة، والتجارة، والإسكان"، بالإضافة إلى، نائب محافظ البنك المركزى.

وأضاف بركات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تلك الإستراتيجية، توحيد المفاهيم الإحصائية، وعدم حدوث إزدواجية فى البيانات الصادرة من الوزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى، بناء القدرات الإحصائية فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده الدولة وفى إطار تطوير النظام الإحصائى لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة وحتى يونيو 2020، تنفيذ مهام اللجنة العليا المعنية بوضع الإستراتيجية الوطنية، التى انطلقت فعاليات بدء أعمالها أمس، والتى كان قد تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر 2018.

وأوضح رئيس جهاز الإحصاء، أن تلك الأعمال تتمثل فى توزيع خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها وتلقى ترشيحات الخبراء الوطنيين المقرر مشاركتهم فى أعمال اللجنة، علاوة على، إطلاق الإستراتيجية رسميا فى يوليو المقبل، وتنظيم ورش عمل، وكذلك تقييم وضع الإحصاءات بالوزارات المشاركة فى عضوية اللجنة العليا.

كما تتضمن الأعمال والمهام خلال الفترة المقبلة، عمل زيارات ميدانية للوزارات، واستقبال خطط من الوزارات فى مجال تطوير النظام الإحصائى بها وذلك بنهاية العام الجارى، فيما لفت رئيس جهاز الإحصاء، إلى أنه بحلول 2020، سيتم عمل تقديرات لتكاليف خطط الوزارات، وإعداد مسودة للإستراتيجية الوطنية ومناقشتها، استعدادا لتقديم الوثيقة النهائية للحكومة نهاية يونيو 2020.