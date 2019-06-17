رئيس الوزراء العراقى: العلاقات مع روسيا مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الاثنين، أن العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية.

وقال المكتب الإعلامى لعبد المهدى - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا الكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له الذى يضم نائب وزير الخارجية وعددا من المسؤولين فى وزارتى الدفاع والخارجية والقائم بالأعمال الروسى فى بغداد".

وأضاف البيان، أنه جرى بحث العلاقات بين البلدين فى المجالات الاقتصادية وتعزيز قدرات القوات العراقية، وتطورات الأوضاع فى سوريا وتحقيق الاستقرار فيها والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأستانة، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية والأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الداعمة للعراق واعتزازه بتطور العلاقات وارتياحه لوجود الرغبة المشتركة بتوسيعها فى المجالات كافة، ونقل البيان عن عبد المهدى قوله، إن العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة ومواصلة محاربة "داعش"، مشيرا إلى أهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والعمل على تجنيب المنطقة خطر الإرهاب وتداعيات التصعيد والحرب وتحقيق السلام والاستقرار لشعوبها.

ولفت إلى أن المبعوث الروسى نقل تحيات الرئيس الروسى وتمنياته للعراق وحكومته وشعبه بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، والرغبة باستمرار التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية، وترحيب بلاده بعودة العراق إلى دوره فى المنطقة بقوة، والعمل المشترك بين العراق وروسيا فيما يخص محاربة الإرهاب والسعى لتحقيق الاستقرار فى سوريا وعموم المنطقة، واهتمام روسيا بمشاركة العراق فى مؤتمر استانة كمراقب، وضرورة تعاون دول الجوار لإنهاء حالة الحرب فيها واستمرار جهود محاربة الإرهاب والقضاء على بقايا "داعش".