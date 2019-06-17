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رئيس الفلبين يدعو للهدوء عقب غرق قارب صيد صدمته سفينة صينية ببحر الصين الجنوبى

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:00 م
رئيس الفلبين يدعو للهدوء عقب غرق قارب صيد صدمته سفينة صينية ببحر الصين الجنوبى رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى - أرشيفية
أ ش أ

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دعا رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى، إلى الهدوء وسط حالة الغضب، التى أعقبت حادث غرق قارب صيد فلبينى بعد أن صدمته سفينة صينية فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه، وتعرض الصيادون الذين كانوا على متنه للخطر.

وقال دوتيرتى - وفقا لما نقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين - "إن الحادث الذى وقع فى 9 يونيو الجارى، هو حادث بحرى بسيط بين سفينتين يجب أن يتم التحقيق فيه وينبغى الاستماع إلى الجانب الصينى".

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن رد فعل الرئيس الفلبينى يختلف عن بعض مسؤوليه، من بينهم وزير الدفاع الفلبينى الذى أدان بشدة مغادرة السفينة الصينية أثناء غرق قارب الصيد ليلا، وكان مسؤولون فلبينيون قد أوضحوا أن سفينة صيد فيتنامية أنقذت الصيادين الفلبينيين، الذين عادوا لاحقًا إلى أرض الوطن على متن سفينة تابعة للبحرية الفلبينية.

 


رئيس الفلبين

البحرية الفلبينية

غرق سفينة فلبينية

حادث تصادم سفن

تصادم سفينتين

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