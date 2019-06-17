رئيسة النواب الأمريكى: لا نرغب فى الحرب مع إيران

كتبت: إنجى مجدى

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، إنها لا ترغب للولايات المتحدة خوض حربا ضد إيران، ذلك وسط توترات متصاعدة فى المنطقة منذ مايو الماضى.

وقال بيولسى فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن"، الأمريكية، الأحد، "ليس لدينا أى رغبة فى الذهاب إلى الحرب أو إثارة الاستفزاز، لخلق مواقف قد تثير ردود فعل يمكن فيها ارتكاب أخطاء".كما تساءلت عن "الدافع لتكون مستفزا للإيرانيين"، مشيرة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وأضافت فى انتقاداتها لإدارة ترامب "ما هى دوافعهم ليكونوا استفزازيين مع الإيرانيين؟ لماذا أدار الرئيس ظهره الاتفاق النووى الإيرانى؟". وكان ترامب اعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الذى عقد فى يوليو 2015.

وتساءلت زعيمة الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب وهى خصم شرس للرئيس الأمريكى: "ما هو المنطق باستثناء بعض القضايا الأخرى، التى تم التفاوض عليها من قبل الرئيس أوباما؟". وأضافت بيولسى: "كان لدينا الكثير من خبراء الأمن القومى، سواء كانوا سفراء وجنرالات وغيرهم كل الباقين، يدعمون الاتفاق".