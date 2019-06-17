سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 12:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة النواب الأمريكى: لا نرغب فى الحرب مع إيران

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:26 م
رئيسة النواب الأمريكى: لا نرغب فى الحرب مع إيران نانسى بيلوسى
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، إنها لا ترغب للولايات المتحدة خوض حربا ضد إيران، ذلك وسط توترات متصاعدة فى المنطقة منذ مايو الماضى.

 

وقال بيولسى فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن"، الأمريكية، الأحد، "ليس لدينا أى رغبة فى الذهاب إلى الحرب أو إثارة الاستفزاز، لخلق مواقف قد تثير ردود فعل يمكن فيها ارتكاب أخطاء".كما تساءلت عن "الدافع لتكون مستفزا للإيرانيين"، مشيرة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

وأضافت فى انتقاداتها لإدارة ترامب "ما هى دوافعهم ليكونوا استفزازيين مع الإيرانيين؟ لماذا أدار الرئيس ظهره الاتفاق النووى الإيرانى؟". وكان ترامب اعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الذى عقد فى يوليو 2015.

 

وتساءلت زعيمة الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب وهى خصم شرس للرئيس الأمريكى: "ما هو المنطق باستثناء بعض القضايا الأخرى، التى تم التفاوض عليها من قبل الرئيس أوباما؟". وأضافت بيولسى: "كان لدينا الكثير من خبراء الأمن القومى، سواء كانوا سفراء وجنرالات وغيرهم كل الباقين، يدعمون الاتفاق".

 

 


ترامب

الاتفاق النووى

نانسى بيلوسى

الحرب على ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد تلويح وزير الخارجية الأمريكى بضرب إيران.. هل يمتلك ترامب سلطة قرار الحرب؟.. الدستور الأمريكى يمنح الكونجرس الحق فى الإعلان.. والمادة 2 الثغرة الوحيدة أمام الرئيس..ودونالد وأوباما استغلاها فى ضرب سوريا وداعش

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:12 ص

واشنطن بوست: إدارة ترامب تواجه أزمة مصداقية فى مواجهتها مع إيران

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:03 ص

الأزمة الخليجية تتصاعد.. إيران تستدعى سفير بريطانيا على خلفية اتهامها بهجوم خليج عمان.. والتحالف يشن غارات على مواقع للحوثى.. وقطر تتحدى: سننمى علاقتنا بطهران.. وعضو "الشيوخ الأمريكى" يطالب بإغراق سفن إيران

الأحد، 16 يونيو 2019 01:23 م

سياسى سعودى: الدوحة شريك رئيسى فيما تقوم به إيران من تهديد لاستقرار المنطقة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة