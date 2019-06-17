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خلى بالك.. اكتئاب الدورة الشهرية قد يقودك للانتحار

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 م
خلى بالك.. اكتئاب الدورة الشهرية قد يقودك للانتحار الاكتئاب فى فترة الدورة الشهرية
كتبت فاطمة خليل

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الاكتئاب من الأعراض الأساسية التى تحدث لكثيرمن النساء فى فترة الدورة الشهرية، وهى جزء من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، ووفقاً لموقع Health 24 فإن متلازمة الحيض قد تؤدى إلى أفكار انتحارية فى بعض الأحيان.  

ومتلازمة ما قبل الحيض PMS هى عبارة عن مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية، التى تحدث للمرأة قبل أسبوع واحد من بدء الدورة الشهرية وأيام نزولها زالتي تصل إلي خمسة أيام .

اكتئاب
اكتئاب البيريود

وترتبط متلازمة ما قبل الحيض بالتغيرات الهرمونية وتؤثر الدورة الشهرية على النساء بدرجات متفاوتة تختلف من امرأة لأخرى.

ومن المرجح أن تحدث حالات الانتحار عند النساء المصابات بالاكتئاب خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية، بحسب المعاهد الأمريكية للصحة.

كما أن المريضات اللاتى يعانين بالفعل من الاكتئاب وربما لديهم بالفعل أفكار انتحارية يمكن أن يواجهوا بالتأكيد تدهورًا في أعراضهم نتيجة تقلب المزاج الناجم عن الدورة الشهرية.

افكار انتحار
افكار انتحارية

من المحتمل أن يكون الاكتئاب مرتبطًا بتقلبات الهرمونات التي تحدث خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية، حيث تؤثر التغييرات في مستويات هرمون البروجسترون والإستروجين أيضًا على مستويات السيروتونين، و السيروتونين هو ناقل عصبي، يساعد في تنظيم شهيتك ودورة نومك وحالتك المزاجية.

 قد تؤدي مستويات السيروتونين المنخفضة إلى حدوث مشاعرالتهيج والحزن، والرغبة الشديدة في تناول الطعام غير العادي، وصعوبة النوم، وكل ذلك من أعراض الدورة الشهرية.


اعراض متلازمة الحيض

متلازمة ما قبل الحيض

البيريود

الاكتئاب خلال الدورة الشهرية

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