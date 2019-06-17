خلال حملة أمنية بمدن المحافظة.. تنفيذ 8111 حكما قضائيا بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 276 محكوم عليهم، و19 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 276 محكوما عليهم بإجمالى 8111 أحكام منفذة " 1100حكمًا جزئيًا و231 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6750 غرامات، وتحرير 242 مخالفة.

كما تم ضبط 181 مخالفة وهم 23 اشغال طريق –17 نظافه– 31 بائع متجول – 73 إزاله فورية –20 وصلات كهربائية – 3 فرش شاى – 6 إزالة فرش مؤقت – 5 مخضر بيئة – 2 قرار غلق – 1 فض اختام .