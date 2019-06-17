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خطة جديدة لحرث التربة والتسوية بالليزر بعد انتهاء الموسم الصيفى

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:08 م
خطة جديدة لحرث التربة والتسوية بالليزر بعد انتهاء الموسم الصيفى أراضى زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال  الدكتور  سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة السنوية فىعمليات حرث التربة والتسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى، خلال الموسم الزراعات الصيفى الحالى.

 وأضاف "حماد "  فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، أن يتم حاليا الإعداد للخطة السنوية الجديدة للموسم الجديد، وتجهيز  جميع معدات الجهاز لخطة  عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، حسب طلب المزارعين، وتشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع.

كانت الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى، نفذت الخطة السنوية  لجهاز تحسين الأراضى والتى شملت  تنفيذ   المستهدف حرث التربة 170  ألف فدان  تسوية للتربة، و60 ألف  فدان مستهدفة تسوية بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 230 ألف، ما يقرب من 5100 كيلو متر.

وشملت  الخطة الصيفية أيضا تطهير المجارى المائية باستخدام الحفارات،  بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطائه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها  قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

 


حرث التربة

المساقى والمراوى

تحليل عينات التربة

جهاز تحسين الاراضى

تطهير الترع

الزراعات الصيفية

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