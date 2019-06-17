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خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيها بمواصلة أعمال صيانة للكعبة المشرفة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:38 م
خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيها بمواصلة أعمال صيانة للكعبة المشرفة الكعبة المشرفة
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه نظرًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده الأمين من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، فقد صدر التوجيه السامى الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

 

وتشرف وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى والجهات ذات العلاقة، حيث بدأ العمل اليوم الإثنين 14 شوال 1440هـ الموافق 17 يونيو 2019م، باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، حيث تسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

 

وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والدعوات الطيبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين على هذه الرعاية الكريمة للحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وقاصديهما.


الكعبة المشرفة

الملك سلمان

خادم الحرمين الشريفين

السعودية

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