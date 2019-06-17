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حكاية قرية العمار بالقليوبية.. بلد "تعيش فى المشمش".. فيديو وصور

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:51 م
حكاية قرية العمار بالقليوبية.. بلد "تعيش فى المشمش".. فيديو وصور المشمش
كتب محمد قاسم

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يعيش أبناء قرية العمار بالقليوبية ، على زراعة المشمش، حيث يستمرون فى حصد المشمش بداية من شهر أكتوب وحتى شهر يناير، فينتجون أفضل الأنواع، فيما أطلق قاطنو متخصصون فى الرزاعة على قرية العمار موطن زراعة المشمشم فى جمهورية مصر العربية.

 

 

 

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زراعة المشمش

محصول المشمش

قرية العمار

الدقهلية

المشمش

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