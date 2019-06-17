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حبس تشكيل عصابى وراء سرقة المساكن فى مدينة نصر 4 أيام

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:23 م
حبس تشكيل عصابى وراء سرقة المساكن فى مدينة نصر 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة نصر بأسلوبى المفتاح المصطنع وكسر الكالون، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية تقدر ثمنها بملايين الجنيهات، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة 4 خواتم ذهبية - شاشة جهاز كمبيوتر "لاب توب).

 

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مُقيمين بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواه"- عتلتين حديديتين، وعدد 3 مفكات - مجموعة من المفاتيح المصطنعة).

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتمكنهما من دخول شقة المجنى عليه بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوبى المفتاح المصطنع وكسر الكالون"، وقيامهما بارتكاب عدد (9) حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط كميات من المشغولات الذهبية (70 خاتما - 51 دبلة - 14 خاتما "صغير الحجم"- 5 سلاسل - 15 انسيالا - 6 أقراط)، وكميات من المشغولات الفضية (174 خاتما - 69 دبلة - 3 انسيالات - 23 قرطا - 3 ميدليات - 86 حرفا) لدى عميلهما سيئ النية ويعمل سائق وأمكن ضبطه، وضبط (شاشتين LCD - جهاز كمبيوتر "لاب توب") لدى عميلهما "سيئ النية" عامل - مُقيم دائرة قسم الجمالية) أمكن ضبطه، وضبط (17 ساعة يد) بمسكن أحد المتهمين، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الحوادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


حبس تشكيل عصابى

سرقة مساكن

تحقيقات النيابة

مدينة نصر

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