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جنايات المنيا تقضى بإعدام سباك قتل زوجته ووالدها بسبب خلافات أسرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:41 م
جنايات المنيا تقضى بإعدام سباك قتل زوجته ووالدها بسبب خلافات أسرية الاعدام شنقا جزاء القتل "ارشيفية"
فريق المحافظات

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قضت اليوم الاثنين، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وأمانة سر امجد سمير ومحمد مصطفى هارون، بإعدام سباك شنقا لقتله زوجته ووالدها، بمركز سمالوط  فى القضية رقم 2771 لسنة 2017 كلى شمال المنيا.
 
وقضت المحكمة بإعدام "هانى ي ا" 40 سنه شنقا، ويعمل سباك ومقيم سمالوط  شمال محافظة المنيا، وتعود إلى يوم 11 إبريل 2017، لقتله زوجته "نيفين ن ف" ووالدها بواسطة خنجر، لوجود خلافات عائلية وأسرية بين المتهم والمجنى عليهما، على أثرها قام المتهم بحمل خنجر وتوجه إلى منزل المجنى عليه نبيل فوزى وطعنه عدة طعنات فى البطن والصدر، أودت بحياته على الفور، ثم قام بطعن زوجته وابنة المجنى عليه والدها بذات السكين، مما أحدث إصابات خطيرة لفظت انفاسها الأخيره قبل وصولهما للمستشفى.
 
واستندت المحكمة إلى تحريات لمباحث وأقوال الشهود وتقرير الصفة لتشريحية، التى أكدت وفاة المجنى عليهما بذت الآلة الحادة التى ضبطت بحوزة المتهم، 
وقد احال المستشار أسامة عبد المنعم لمحامى العام لنيابات شمال المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية فى 17 ديسمبر 2017، وشمل أمر الإحالة أن المتهم عقد النية والعزم على قتل زوجته ووالدها، وحيازة أسلحة بيضاء وقتل شخصين بما يخالف القوانين والتشريعات.
 
وأحالت المحكمة أوراق المتهم الشهر الماضى إلى مفتى الجمهورية، وأيدت المحكمة رأى الإفتاء بإعدام المتهم شنقا حتى الموت.
 

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