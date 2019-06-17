جمعية القلب الأمريكية: اكتشاف دواء لارتفاع ضغط الدم يبطئ تطور الزهايمر

كتب بيتر إبراهيم

كثير من العلماء يبحثون عن علاجات جديدة لإبطاء تطور مرض الزهايمر، لكن وجد فريق من الباحثين الهولنديين عقارا يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم يحتوى على المادة الفعالة "نلفاديبين"، يزيد من تدفق الدم إلى ذاكرة المخ ومركز التعلم بين المصابين بمرض الزهايمر دون التأثير على أجزاء أخرى من الدماغ.

ووفقًا للبحث الجديد الذى أشرفت عليه جمعية القلب الأمريكية، تشير هذه النتائج إلى أن الانخفاض المعروف في تدفق الدم في الدماغ لدى مرضى الزهايمر يمكن عكسه في بعض المناطق.

ويعرف مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف، ويزيد خطر هذا المرض مع تقدم العمر وأسبابه غير معروفة إلى حد كبير.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن تدفق الدم إلى المخ ينخفض ​​في مرض الزهايمر المبكر، ولذلك وجد الباحثون أن عقار “Nilvadipine” المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد في علاج مرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 44 مشاركًا لتلقي إما “nilvadipine” أو وهمي لمدة ستة أشهر، وفي بداية الدراسة وبعد ستة أشهر ، قام الباحثون بقياس تدفق الدم إلى مناطق معينة من الدماغ باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأظهرت النتائج أن تدفق الدم إلى الحصين - مركز الذاكرة والتعلم في الدماغ - زاد بنسبة 20 ٪ بين المجموعة التى استخدمت عقار “nilvadipine” مقارنة بالمجموعة الثانية، ولم يتغير تدفق الدم إلى مناطق أخرى من الدماغ في كلا المجموعتين.

وأضاف مؤلف الدراسة "يورجن كلاسن"، دكتوراه في الطب ، وأستاذ مشارك في جامعة رادبود: "هذا العلاج الذى يرفع ضغط الدم يبشر بالخير لأنه يبدو أنه يزيد من تدفق الدم إلى المخ، مما قد يتسبب في فائدة فريدة".