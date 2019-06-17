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"جامعة بنها": تحديث جميع البرامج التعليمية للطلاب فى مختلف الكليات

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:57 ص
"جامعة بنها": تحديث جميع البرامج التعليمية للطلاب فى مختلف الكليات الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الإجتماع الرابع للجنة تطوير البرامج والمقررات بهدف متابعة تحديث المناهج، لتتماشى مع الاتجاهات العالمية، ولتتواكب مع سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
 
وأكد الدكتور المغربى، أن اللجنة تقوم بحصر مدى تحديث البرامج التى تقدمها الجامعة للطلاب فى مختلف الكليات، وتضع خطة لتحديثها لتواكب المستجدات العالمية.
 
وأوضح المغربى، أنه تم تشكيل لجنة لوضع إطار مؤسسى عام للوائح برامج الساعات المعتمدة بالجامعة، و تمت الموافقة على مشروع بحثى لدراسة نظام الساعات المعتمدة المطبق بعدد من برامج الكليات، وتحديد نقاط القوة وأولويات التحسين وآليات تطويرها.
 
يذكر أن الإجتماع، ناقش أيضا مقترحات لإنشاء برامج جديدة بنظام التعليم المدمج تقدمت به كليات التربية الرياضية والفنون التطبيقية، وذلك للتأكد من أن البرامج تتطابق مع متطلبات الجامعة.

اخبار مصر

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

لجنة تطوير البرامج

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