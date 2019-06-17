تهانى المسمارى: المرأة الليبية مستعدة لحمل السلاح دعما لجيشنا ضد الارهاب

كتب أحمد جمعة

قالت تهانى المسمارى ممثلة عن المرأة الليبية فى مؤتمر القبائل الليبية إن سيدات ليبيا لهن دور فى دعم القوات المسلحة الليبية فى حربها ضد الإرهاب والعصابات الإجرامية، لافتة إلى أن المرأة الليبية تشكل النسبة الأكبر فى المجتمع الليبى ولها دور كبير فى دعم وطنها.

وآكدت تهاني المسمارى فى كلمة لها فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن المرأة الليبية مستعدة لحمل السلاح لمكافحة الإرهاب والدفاع عن ليبيا.