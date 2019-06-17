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تنفيذ 1592 حكما متنوعا وضبط 111 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:24 ص
تنفيذ 1592 حكما متنوعا وضبط 111 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1592 حكمًا متنوعًا منها 1161 حكمًا جزئيا و61 حكم مستأنف و302 حكم غرامات و64 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 111 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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