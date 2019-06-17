تفاصيل إخماد محافظ أسيوط نار فتنة "السوشيال" حول كوبرى الشهيد أبانوب ناجح

أسيوط ـ محمود عجمى

اشتعل خلال اليومين الماضيين، جدلا على منصات "السوشيال ميديا"، بسبب تأخر إطلاق اسم الشهيد البطل المجند "أبانوب ناجح مرزوق عطية"، على أحد الكبارى القريبة من مسقط رأسه بقرية بنى قرة بمركز القوصية تخليدًا لذكراه.

وتدخل اللواء جمال نور محافظ أسيوط، لحسم الجدل وإطفاء نار الفتنة، مضيفًا: "الشهيد أبانوب ناجح هو شهيد مصر بأكملها وتكريمه واجب علينا جميعا، وأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتكريم شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن"، مشيرا إلى أن المحافظة سارعت فى إجراء تعليق اسم الشهيد "أبانوب" على كوبرى بنى قرة بمسقط رأسه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة القوصية والمستشار العسكرى للمحافظة، لاختيار المدرسة المناسبة أو الشارع أو المنشأة التى سيتم إطلاق اسم الشهيد المجند "أبانوب ناجح مرزق عطية"، حيث إن المحافظة تسرع فى اختيار الأماكن العامة مثل المدارس، والكبارى والميادين حتى تكون تحت أسامى شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم تخليدا لذكراهم وبطولاتهم.

وأعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن مسابقة لتصميم نصب تذكارى للشهداء بالمحافظة، ليكون تخليدًا لذكرى وتضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، ويحمل أسماء الشهداء السابقين واللاحقين من أبناء المحافظة ويكون مزارًا عامًا للأهالى فى سابقة هى الأولى فى تاريخ المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات له اليوم – إلى أنه يمكن لجميع الفنانين والشباب والهواة المشاركة فى المسابقة التى سيتم تشكيل لجنة من الفنانين والمتخصصين لاختيار الأعمال الفائزة والخروج بتصميم فى صورة جمالية وحضارية مشرفة، تكريمًا وتخليدًا لأرواح من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن، وتقديرًا لبطولات القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب.

وأكد المحافظ، أهمية إنشاء مثل هذا النصب التذكارى على غرار النصب التذكارى للجندى المجهول، وذلك تخليدًا للشهداء الذين فقدوا أرواحهم فى سبيل الوطن وأداء الواجب من أبناء المحافظة وإحياءً لذكراهم بيننا وترسيخًا لروح الانتماء للوطن وقدوة ونبراسًا يقتدى به الشباب وعرفانًا ووفاءً لولاء الشهداء على أن يتم إعداد الشكل النهائى لتصميم النصب التذكارى للشهداء وتحديد موقعه بأحد الميادين الهامة بالمحافظة أو مقترح بميدان قناطر أسيوط الجديدة للبدء فى تشييده ليكون رمزًا للجندى المصرى والفداء والتضحية.

ومن جانبها أكدت المهندسة هويدا الشافعى، رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، على أن المحافظة لم تتأخر فى اطلاق أسماء الشهداء على الأماكن العامة مثل المدارس، الكبارى والميادين حيث تم إطلاق اسم الشهيد رامى فنيار سليمان على مدرسة الجلاء الرسمية للغات بقرية التتالية بمركز القوصية، والشهيد بيتر صبرى لمعى بمدرسة قرية مير الإعدادية بنات بالقوصية.

وأضافت رئيس مركز ومدينة القوصية، كما تم إطلاق اسم العقيد عصام عبدالجواد من قرية فزارة على كمين بأسيوط، والمقدم أحمد فايز إبراهيم عبدالحافظ، الذى استشهد فى واقعة الواحات على مدرسة أسيوط الثانوية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمجند احمد عبدالتواب محمد نظير على كوبرى فزارة، والشهيد جلال احمد جابر، على شارع طريق بنى ادريس بالقوصية وذلك خلال العامين الماضين.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل المجند "أبانوب ناجح مرزق عطية" بالسرادق المقام بمسقط رأسه بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة، مطلع الشهر الجارى.