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تغريم "شل" 2.5 مليون يورو بسبب انفجارين وتسرب للغاز بمنشأة كيميائية هولندية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:15 م
تغريم "شل" 2.5 مليون يورو بسبب انفجارين وتسرب للغاز بمنشأة كيميائية هولندية محكمة هولندية - أرشيفية
أ ش أ

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قضت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، بتغريم شركة "شل" العملاقة للنفط مبلغ 2.5 مليون يورو (أى ما يعادل 2.8 مليون دولار أمريكى)، لخرقها القوانين الهولندية للعمل والبيئة فى قضية متعلقة بوقوع انفجارين وتسرب للغاز فى منشأة كيميائية تابعة لها جنوب مدينة "روتردام".

وقضت محكمة شرق برابنت - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - بأن "شل" لم تتخذ الاحتياطات الكافية لمنع حدوث انفجارين؛ أتبعهما نشوب حريق أصيب خلاله عاملين اثنين وذلك عندما قامت الشركة بإعادة تشغيل مفاعلين فى المصنع الكيميائى الكائن ببلدة "مردجيك" فى الثالث من يونيو عام 2014.

وحكمت المحكمة أيضا بمسئولية الشركة عن تسرب غاز أكسيد الإيثيلين الذى استمر فى الفترة من 14 نوفمبر 2015 وحتى 27 يناير 2016 بالمنشأة نفسها.

 

 


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تسرب غاز بمنشاة كيميائية

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