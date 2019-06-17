تعليم الشرقية : تعريفي للراغبين بالالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الشرقية - إيمان مهنى

تعقد مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بإشراف رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم، غدا الثلاثاء، لقاء تعريفيا للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 م & 2019 م، والراغبين فى التقدم والالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسى 2019 م & 2020 م .

يشارك فى اللقاء التعريفى مجموعة مميزة من طلاب مدرسة المتفوقين والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية، ووفد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة برئاسة الدكتور رجب عبد الفتاح مدير إدارة المدرسة، وقيادات المديرية.

وأوضح رمضان، أنه سوف يتم التعرف فى هذا اللقاء على شروط وقواعد التقدم للمدرسة على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتقديم الملف الورقى لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، بالإضافة إلى نظام الدراسة بالمدرسة، والمميزات التى تقدم بالمدرسة للطلاب، لافتا إلى أن الدعوة عامة لجميع الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية، ممن تنطبق عليهم قواعد الالتحاق بمدارس المتفوقين وأولياء أمورهم، وأعضاء مجلس الآباء والمعلمين والمهتمين بالتعليم.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بكافة قطاعاتها وأجهزتها حريصة على الاهتمام برعاية أبنائها من الفائقين والمتميزين، من خلال الارتقاء بهم وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات من أجل الإسهام بشكل فعال فى إعداد جيل قادر على الابتكار والتطوير والبحث العلمى، يشارك فى تطوير المجتمع ويدعم ركائز التنمية .

يشار إلى أن فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ( STEM، اعتبارًا من غدا الثلاثاء حتى يوم الخميس 27 يونيه، ذلك بشرط ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (274,5) درجة بنسبة تعادل (98 %) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد : (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم ) ، و أيضا ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد: ( اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم ) .