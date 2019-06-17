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تعرف على ضوابط النقل والندب للمعلمين بمديرية تعليم أسيوط × 10 نقاط

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:20 م
تعرف على ضوابط النقل والندب للمعلمين بمديرية تعليم أسيوط × 10 نقاط جانب من الاجتماع
أسيوط -هيثم البدرى

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أكد صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على سرعة إصدار نشرات النقل والندب للمعلمين طبقا للعجز والزيادة بكل مدرسة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل الوزارة بقاعة مركز تدريب خديجة يوسف، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية، وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية، وضم مدراء الإدارات المختلفة والموجهين العموم والأوائل، ومديرى إدارات التنسيق المختلفة، وذلك لمناقشة ضوابط حركات النقل والندب للمعلمين بين المدارس والإدارات .

وينشر "اليوم السابع" الضوابط التى أقرتها مديرية التربية والتعليم فى 10 نقاط:

1-  أن تكون حركة النقل أو الندب قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف حتى يتسنى للمنقولين أو المنتدبين من المعلمين بالمدارس والإدارات أن يتسلموا عملهم بأماكنهم الجديدة

2-   أن يتم مراعاة البعد الاجتماعى عند إجراء أوامر الندب أو النقل خارج الإدارة مراعاة لظروف المعلمين

3- الالتزام بأن تكون الحركة فى صورتها النهائية أول سبتمبر

4 -  لن يسمح بنقل أى معلم بعد بداية العام الدراسى ولن يتم النظر لطلبات الندب أو النقل التى ترد بعد إنتهاء الفترة القانونية إلا فى الحالات الإستثنائية التى تجيزها السلطة المختصة

5-  لا يتم النظر فى طلبات النقل الداخلى أو الندب المقدمة من أماكن بها عجز إلى أماكن بها إكتفاء أو بها زيادات عن المعدلات

6- فى حالة وجود طلبات ندب أو نقل لمن له أقدميه خارج الإدارات يتم الندب أو النقل إلى أقرب إدارة بها إحتياج للإدارة المطلوب الندب أو النقل على الا يؤثر على المعدلات

7- عند وصول أمر النقل أو الندب لأى معلم يلزم مدير المدرسة بالإخلاء الفورى مباشرة وذلك لصالح العملية التعليمية

8-  ضرورة وجود معلم أصلى لكل مادة دراسية فى كل مدرسة وإذا لم يتوافر بالمدرسة ذلك يسد عن طريق إعادة التوزيع وفق المعايير

9-  يتحمل التوجيه المختص مسئولية وجود معلمين أساسيين لكل مادة  متضامنا مع مدير الإدارة التعليمية

10- بالنسبة لدبلوم المعلمين "علمى – أدبى " يتم إحتساب نصابهم كمعلمى فصل بأن يكون ثلثى نصابهم للمواد الثقافية والثلث لمادة التخصص للمعلم

 

 


اسيوط

اخبار التعليم

حركات نقل وندب المعلمين

تعليم اسيوط

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