تعرف على ضوابط النقل والندب للمعلمين بمديرية تعليم أسيوط × 10 نقاط

وينشر "اليوم السابع" الضوابط التى أقرتها مديرية التربية والتعليم فى 10 نقاط:

1- أن تكون حركة النقل أو الندب قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف حتى يتسنى للمنقولين أو المنتدبين من المعلمين بالمدارس والإدارات أن يتسلموا عملهم بأماكنهم الجديدة

2- أن يتم مراعاة البعد الاجتماعى عند إجراء أوامر الندب أو النقل خارج الإدارة مراعاة لظروف المعلمين

3- الالتزام بأن تكون الحركة فى صورتها النهائية أول سبتمبر

4 - لن يسمح بنقل أى معلم بعد بداية العام الدراسى ولن يتم النظر لطلبات الندب أو النقل التى ترد بعد إنتهاء الفترة القانونية إلا فى الحالات الإستثنائية التى تجيزها السلطة المختصة

5- لا يتم النظر فى طلبات النقل الداخلى أو الندب المقدمة من أماكن بها عجز إلى أماكن بها إكتفاء أو بها زيادات عن المعدلات

6- فى حالة وجود طلبات ندب أو نقل لمن له أقدميه خارج الإدارات يتم الندب أو النقل إلى أقرب إدارة بها إحتياج للإدارة المطلوب الندب أو النقل على الا يؤثر على المعدلات

7- عند وصول أمر النقل أو الندب لأى معلم يلزم مدير المدرسة بالإخلاء الفورى مباشرة وذلك لصالح العملية التعليمية

8- ضرورة وجود معلم أصلى لكل مادة دراسية فى كل مدرسة وإذا لم يتوافر بالمدرسة ذلك يسد عن طريق إعادة التوزيع وفق المعايير

9- يتحمل التوجيه المختص مسئولية وجود معلمين أساسيين لكل مادة متضامنا مع مدير الإدارة التعليمية

10- بالنسبة لدبلوم المعلمين "علمى – أدبى " يتم إحتساب نصابهم كمعلمى فصل بأن يكون ثلثى نصابهم للمواد الثقافية والثلث لمادة التخصص للمعلم