تعرف على أهمية إنشاء مناطق لوجستية للتمور والموالح بالوادى الجديد

كتب مدحت وهبة

حرصا من الحكومة على الاهتمام بصناعة التمور فى مصرـ وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع محافظة الوادى الجديد، لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة للتمور وأخرى للموالح.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا عن تفاصيل إنشاء مناطق لوجستية للتمور والموالح بحافظة الودى الجديد فى نقاط محددة.

1- إنشاء منطقة لوجستية للتمور على مساحة 50 فدانا والآخرى للموالح على مساحة 50 فدانا.

2- إجراء مفاوضات مع إحدى الشركات اليونانية لاستزراع مساحة 10 آلاف فدان من الموالح

3- إقامة مصنع لعصر الموالح ومنطقة أخرى لوجيستية لفرز وتعبئة الموالح وتصديرها إلى أوروبا.

4-الشركة اليونانية قامت بإيفاد خبراء لها فى صناعة الموالح وتصنيعها لزيارة محافظة الوادي الجديد لوضع تصور شامل لإقامة منطقة "زراعية ،صناعية،تجارية "لوچيستية متكاملة.