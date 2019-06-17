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"تضامن بنى سويف": إحلال وتجديد 85 منزلا لأسر فقيرة بمركز الفشن

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:37 م
"تضامن بنى سويف": إحلال وتجديد 85 منزلا لأسر فقيرة بمركز الفشن وزاره التضامن الاجتماعى
بني سويف أيمن لطفى

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أكد أحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعى ببنى سويف، اختيار 85 منزلا بقرى مركز الفشن  جنوب المحافظة، يقطنها أسر فقيرة وأولى بالرعاية، لتجرى بها عمليات إحلال وتجديد، وذلك بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف.
 
وأشارت عبير جمال، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالفشن، إلى لقائها مسئولى الجمعية التى ستتولى تنفيذ عمليات تجديد المنازل وبعد مناقشات ووضع المعايير والأسس الواضحة لتحديد الأسر الأكثر فقرا لإعلاء مبدأ الشفافية وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، ووقع اختيارنا على 85 منزلا بقرى الوحدتين القرويتين بالفنت ودلهانس "30 منزلا بقرية زرابى الجرادوة و30 بنجع عبد اللطيف يوسف، و25 منزلا بنجع عبده دخيل".

محافظه بنى سويف

التضامن الاجتماعى ببنى سويف

مركز الفشن

احلال وتجديد المنازل

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