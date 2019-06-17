تحرير 51 مخالفة تموينية فى حملة لـ "حماية المستهلك" ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف اليوم الإثنين، تقرير لجنة حماية المستهلك، والتى تختص بتحقيق الإنضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية ودون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وكشف التقرير الذى عرضه السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، أن اللجنة شنت حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة إهناسيا، تمكنت خلالها من تحرير 51 مخالفة متنوعة.

وشملت المخالفات تحرير 13 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار،و12 محضر لعدم وجود شهادات صحية، و9 محاضر لمخالفات مخابز (إنتاج خبز ناقص، عدم نظافة أدوات العجين ،عدم وجود قائمة)، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر للذبح خارج المجزر الحكومى، و3 محاضر خاصة بالتوقف عن الصرف لمحطة مواد بترولية، وتجميع شكاير دقيق بلدى مدعم، وحيازة لحوم غير صالحة، بالإضافة إلى ضبط 50 كجم لحوم مذبوحة خارج المحزر و5 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7شكاير دقيق بلدى مدعم.

من جهته أوضح السكرتير العام المساعد، أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، قد أصدر"فى وقت سابق" قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين ،الصحة، والطب البيطرى وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومى وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذى بالمحافظة.