تحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب بريطانيا حتى الأربعاء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندنبدنت"، إن بريطانيا تستعد ليومين من العواصف الرعدية التى يمكن أن يتخللها الثلج والبرق وهطول الأمطار.

وحذرت الأرصاد الجوية من العواصف والفيضانات من الساعة 6 مساءً يوم الثلاثاء القادم حتى الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء؛ ويغطى التنبيه جزءًا كبيرًا من جنوب وشرق إنجلترا، ويمتد من باث فى الجنوب الغربي إلى هال فى الشمال.

وحذرت الصحيفة من أن الأمطار الغزيرة يمكن أن تتسبب فى حدوث اضطرابات خاصة فى الأماكن التى تضربها الأمطار مثل لينكولنشاير، حيث أُمر ما يقرب من 600 أسرة فى وينفليت وحولها بمغادرة المنطقة بسبب الفيضانات المفاجئة.

وغمرت الأمطار المدينة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد سقوط أمطار لم تهطل منذ شهرين خلال يومين، مما تسبب فى فيضان النهر على ضفافه.