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تجهيزات مكثفة بـ100 مليون جنيه لاستقبال كأس الأمم الافريقية بالإسكندرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:10 م
تجهيزات مكثفة بـ100 مليون جنيه لاستقبال كأس الأمم الافريقية بالإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندربة جاكلين منير

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على أن الإسكندرية استعدت بكافة اجهزتها استعدادات مكثفة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الشهر الجارى حيث بلغت تكلفة الاستعدادات حتى الآن 100 مليون جنيه.

و أشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه تم تطوير استاد الإسكندرية بالكامل فهو استاد عريق يستحق التطوير و تم تجهيزه بشكل غير مسبوق، كما تم تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد بداية من مدخل الإسكندرية وحتى المنطقة المحيطة من خلال تطوير الشوارع و رفع كفاءة البنية التحتية وعودة الشكل الخاص بالأسفلت المميز للإسكندرية الخاصة بتثريف مياه الأمطار و سيتم تعميم طريقة الرصف الجديدة فى كل شوارع الإسكندرية.

كما أشار المحافظ إلى تطوير حديقة الإسعاف و تغيير اسمها إلى حديقة الاستاد بالكامل و سيتم الانتقال إلى منطقة جديدة لتطويرها فى الأحياء المختلفة.

و نوه المحافظ إلى تنظيم عدد من المهرجانات الثقافية التى سيتم تنظيمها مواكبة البطولة، تبدأ الجمعة القادمة و هى احتفالات تليق بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، لعودة الإسكندرية عاصمة الثقافة المصرية و العربية.

وأوضح المحافظ أنه تم توفير 400 متطوع يتحدثون باللغات المختلفة لاستقبال الوفود المشاركة فى البطولة، بالاضافة إلى وضع شاشات كبرى فى بعض الشواطئ المجانية و مراكز الشباب و الساحات الكبرى. 

 

 


الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

استاد الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

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