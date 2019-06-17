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تجديد حبس المتهم بقتل والده بمدينة نصر 45 يوما

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:01 م
تجديد حبس المتهم بقتل والده بمدينة نصر 45 يوما حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة ، حبس المتهم بقتل والده 45  يوما على ذمة التحقيقات.
 
البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة بالحى السويسرى بالحى العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائى وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسي ودائم التشاجر مع نجله.
 
وأضافت التحريات  أن المتهم عاطل فى العقد الثانى من عمره، وأنه دائم تعاطى الأستروكس مما يجعله فى حالة فقدان للوعى، ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وذبح والده  ليسقط والده، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وعرضه على النيابة.
 
 

يقتل والدة فى مدينة نصر

الاستروكس

قسم مدينة نصر

مخدرات

جريمة مدينة نصر

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