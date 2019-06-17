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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 4 قطاعات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:13 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 4 قطاعات بورصة الكويت
كتب- هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحا 10.280 نقطة ليصل إلى مستوى 5829.32 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 23.100 نقطة ليصل إلى مستوى 6374.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% خاسراً 11.970 نقطة ليصل إلى مستوى 4762.13 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 96.97 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار كويتى عبر 3779 صفقة.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.95%.
 
وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.39%، تليه دانة بنسبة 6.40%، ثم اكتتاب بنسبة 5.77%، فيما تصدر سهم "آبار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم أولى تكافل بنسبة 9.89%، ثم الخليجى بنسبة 9.15%.
 
 

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