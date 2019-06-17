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تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. وقطر تواصل تراجعها للجلسة الثالثة

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:25 م
تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. وقطر تواصل تراجعها للجلسة الثالثة بورصة السعودية ارشيف
كتب هانى الحوتى

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تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ عاود سوق الأسهم السعودية "تداول"، الارتفاع ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، وسط نشاط ملحوظ لحركة التداول، وتراجعت بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالي.
 
 
 
بورصة دبى
 
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 2614.31 نقطة.
 
 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 96 مليون سهم محققة ما قيمته 114.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2481 صفقة ل33 سهما، وارتفع 19 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
 
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.39%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1%%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.
 
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.51%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 3.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 8.57%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.70%.
 
 
بورصة البحرين 
 
تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.77 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الخدمات.
 
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 10.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.1 مليون دينار  بحرينى.
 
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 10.88% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 5.88%، عقارات السيف بنسبة 2.43%، زين البحرين بنسبة 2.41%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.95% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.16%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.01% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.98%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.05%.
 
بورصة قطر 
 
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.85% خاسرة عدد 89.55 نقطة، لتغلق عند مستوى 10390.08 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 30.9 مليون سهم بقيمة 516.6 مليون ريال قطرى عبر 7355 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 35 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.18%.
 
 بورصة الكويت 
 
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحا عدد 3.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5821.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً عدد 4.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6356.24 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً عدد 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4775.84 نقطة.
 
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 141.2 مليون سهم بقيمة 29.3 مليون دينار كويتى عبر 5919 صفقة.
 
 
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.07%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.10%.
 
 
 
وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.38%، تليه كفيك بنسبة 7.69%، ثم دانة بنسبة 7.60%.
 
 
بورصة السعودية
 
 
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% رابحا عدد 36.53 نقطة ليصل إلى مستوى 8923.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.02% رابحا 0.80 نقطة ليصل إلى مستوى 3572.02 نقطة.
 
  
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 63.1 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 145 شركة، فيما تراجعت 24 شركة. 
 
 
 
 
 
وارتفع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.24%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.14%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.10%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.01%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%.
 
 
 
 
 

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