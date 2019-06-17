تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحدث عنف دار السلام" لـ 8 أغسطس

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع طره، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام" لجلسة 8 أغسطس لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامه عبد الظاهر، سكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.