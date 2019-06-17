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"بريكست" يطغى على نقاشات أول مناظرة بين المرشحين لخلافة تيريزا ماى

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:38 م
"بريكست" يطغى على نقاشات أول مناظرة بين المرشحين لخلافة تيريزا ماى المرشحون لخلافة تيريزا ماى فى المناظرة الأولى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المرشحين الخمسة الذين يتنافسون للفوز على بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، والمرشح الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء البريطانية خلفا لتريزا ماى بوريس قدموا عددًا كبيرًا من الوعود لمعالجة الأمية ، وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية وإعادة توحيد بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أثناء اشتباكهم في أول مناظرة تلفزيونية.
 
وأوضحت الصحيفة أن جونسون تعرض لهجوم من وزير الخارجية ، جيريمى هانت ، لفشله فى الظهور فى مناظرة ليلة الأحد ، حيث كان يمثله منبر فارغ، وقال "إذا كان فريقه لن يسمح له بالخروج مع خمسة من زملائه الودودين ، فكيف سيتعامل مع 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي؟ يجب أن يكون هنا للإجابة على هذا السؤال بالذات."
 
وأوضحت الصحيفة أن قضية "الخروج" من بريكست سيطرت بطبيعة الحال على المنافسة على زعامة الحزب ، كما كان لها نصيب الأسد فى مناقشات المناظرة على القناة 4 والتى اشتبك حولها المرشحون. ولكن بعد تسع سنوات من وصول حزب المحافظين إلى السلطة في تحالف مع الليبراليين الديمقراطيين، استخدم الرجال الخمسة أيضًا المنصة لتحديد أولوياتهم لتجديد بلادهم والحزب.
 
وقال هانت ، الذي كان يشغل منصب وزير الصحة لمدة ست سنوات ، إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المكسور في بريطانيا كان "عملاً غير مكتمل" ، ووعد بمعالجة ما أسماه "النقطة العمياء الوطنية" للأمية ، قائلاً: "ربع من يخرجون من المدارس الابتدائية غير قادرين القراءة أو الكتابة بشكل صحيح. "
 
 

بريكست

جريمى هانت

خلافة تيريزا ماى

بوريس جونسون

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