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برامج توعية للفلاحين لمواجهة التقلبات الجوية منعًا لتساقط ثمار الفاكهة

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:00 ص
برامج توعية للفلاحين لمواجهة التقلبات الجوية منعًا لتساقط ثمار الفاكهة فواكة معدة للتصدير - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف حملاتها التوعوية وبرامجها الارشادية الفنية والتوصيات حول طرق التسميد والرى لزيادة انتاج الفاكهة المتساقطة لمواجهة التقلبات الجوية، منعا لتساقط الثمار.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة الرمان المحافظة على انتظام الرى خلال موسم نمو الثمار والتخلص من الحشائش يدوياً، بداية جمع ثمار القشطة والتين التى ظهر عليها علامات النضج وجمع الثمار المتساقطة والمصابة والتخلص منها بالدفن، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومراعاة منع الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع.

وشدد على خفض التسميد الازوتى حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة ويخفض من جودتها، التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة فى الرمان، التخلص من الحشائش خارج المزرعة، وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة فى الرمان.

وحول طرق التسميد، أوضح التقرير أن برنامج التسميد فى حالة الرى بالتنقيط للفدان، الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19، الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك، الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.

 وحول برنامج الرى بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة) : عمر الأشجار / الكمية باللتر فى اليوم لشجرة خلال شهر يونيو، السنة الأولى / 20 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الثانية / 30 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الثالثة / 45 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الرابعة / 60 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الخامسة / 70 لتر فى اليوم لشجرة، فى حالة عمر الأشجاراكبر من 6 / تحتاج إلى 80 لترا فى اليوم لشجرة.


المحاصيل البستانية

أشجار الفاكهة

الفاكهة المتساقطة

طرق التسميد

طرق الرى

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