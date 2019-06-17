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بالأرقام.. تعرف على مُخصصات المزايا العينية للعاملين بالموازنة الجديدة

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:00 ص
بالأرقام.. تعرف على مُخصصات المزايا العينية للعاملين بالموازنة الجديدة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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شهدت مُخصصات المزايا العينية التي تقدمها الدولة للعاملين بها، ارتفاعاً خلال العام المالي الجديد 2019/2020، بواقع 664 مليون جنيه عن العام المالى الجارى 2018/2019.
 
وتنقسم مُخصصات المزايا الاجتماعية، فى مقدمتها ما يتعلق بالعلاج الطبي للعاملين حيث بلغت خلال العام المالي الجديد 2019/2020 نحو 2 مليار و189 مليون جنيه مقابل مليار و967 مليون جنيه العام المالى الجارى 2019/2018.
 
كما بلغت مُخصصات أغذية العاملين  3 مليار و446 مليون جنيه مقابل 3 مليار و45 مليون جنيه العام الجارى، بالإضافة إلى ملابس للعاملين بواقع مليار و219 مليون جنيه العام الجديد مقابل مليار و184 مليون جنيه العام الجارى.
 
وسجلت تقديرات الخدمات الاجتماعية والرياضية خلال العام المالي الجديد ارتفاعاً، حيث بلغت 116 مليون جنيه مقابل 110 ملايين العام الجاري 2019/2018، ويأتى البند الأخير "المزايا العينية الأخرى" ليُخصص له 41 مليون جنيه وهى ذات القيمة المدرجة بالعام المالى الحالى.
 

المزايا العينية

علاج الموظفين

الحكومة

موازنة 192020

مجلس النواب

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