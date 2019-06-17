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انقطاع المياه عن نصر النوبة بأسوان ولمدة 18 ساعة بسبب أعمال صيانة

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:59 م
انقطاع المياه عن نصر النوبة بأسوان ولمدة 18 ساعة بسبب أعمال صيانة انقطاع المياه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت مدينة نصر النوبة بأسوان، مساء اليوم، الاثنين، انقطاع المياه، ومن المقرر أن يستمر الانقطاع لمدة 18 ساعة متواصلة نظراً لقيام إدارة الرى بأسوان بأعمال فى ترعة الطويسة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعلنت عن أنه نظراً لقيام إدارة الرى بأسوان بأعمال فى ترعة الطويسة، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مدينة نصر النوبة، وأيضاً قرى توشكى وأبوسمبل وقسطل ، اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر الغد الثلاثاء.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

 

 

 


نصر النوبه

انقطاع المياه

شركة مياه الشرب والصرف الصحى

اسوان

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