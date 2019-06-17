انقطاع المياه عن نصر النوبة بأسوان ولمدة 18 ساعة بسبب أعمال صيانة

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعلنت عن أنه نظراً لقيام إدارة الرى بأسوان بأعمال فى ترعة الطويسة، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مدينة نصر النوبة، وأيضاً قرى توشكى وأبوسمبل وقسطل ، اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر الغد الثلاثاء.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.