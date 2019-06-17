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انطلاق فعاليات النشاط الصيفى بمعاهد الأقصر الأزهرية ومكافآت مالية للمتفوقين

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:34 م
انطلاق فعاليات النشاط الصيفى بمعاهد الأقصر الأزهرية ومكافآت مالية للمتفوقين مكافأة وميداليات للطلاب المتفوقين
الأقصر – أحمد مرعى

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بدأت فعاليات النشاط الصيفى بمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات الطلاب، واكتشاف مواهبهم، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، والارتقاء بمستواهم العلميَّ.

وقالت الدكتور خليفة إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية – فى بيان صحفى – أن الفعاليات تشمل الأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية، إلى جانب تفعيل برنامج القرائية والحسابية للطلاب ضعاف المستوى، كما فتحت مكتبات المعاهد أبوابها للطلاب خلال فترة النشاط الصيفيِّ، وتم رصد مكافآت مالية للطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم.

 

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

النشاط الصيفى لطلاب الازهر

تكريم المتفوقين بالاقصر

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