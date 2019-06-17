انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الأول لقسم التشريح بطب بنات الأزهر.. غدًا

كتب لؤى على

ينظم قسم التشريح بكلية طب البنات جامعة الأزهر مؤتمره الدولى الأول لعلم التشريح والأجنة، غدًا الثلاثاء، تحت عنوان "الطرق الحديثة لتدريس وتعليم التشريح"، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كليه طب بنات الأزهر بالقاهرة.

وقالت الدكتورة هيام فرهود، رئيس قسم التشريح بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر ستشارك فيه كوكبة من كبار أساتذة التشريح وعلم الأجنة بجامعات الصين، منها "جامعة داليان" و"جامعة شاندونج"، وكذلك علماء الجامعات المصرية الزقازيق والطب العسكرى والأزهر.

وأضافت فرهود - فى بيان للجامعة اليوم الاثنين - أنه تم تقسيم المؤتمر إلى عدة جلسات تكاملية لمناقشة الجديد فى علم التشريح والأجنة وطرق التدريس فى ضوء الاستعاضة عن الجثامين المحفوظة بالفورمالين بالجثامين المعالجة بطريقة البلاستينويد، وكيفية تجهيزها، وكذلك كيفية الاستعانة بجهاز المحاكاة التشريحى والشاشة الرقمية فى التغلب على صعوبة فهم علم التشريح والأجنة.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا مناقشة النظام التكاملى الجديد الذى تم تطبيقه بالجامعات المصرية اعتبارا من هذا العام، موضحة أن المؤتمر سيشارك به أيضا أساتذة من تخصصات مختلفة مثل الغدد الصماء والأطفال والباطنة العامة والمناعة بالجامعات المصرية ، وسيتم مناقشة العلاج بالخلايا الجذعية ، وكذلك ستقوم الطالبات بالمشاركة فى فاعليات المؤتمر.

وأعلنت الدكتورة هيام فرهود أنه تم اختيار اسم الدكتور حسن نشأت، مؤسس الكلية وعميدها الأسبق "الأب الروحى للمؤتمر"، وسيترأس جلسات المؤتمر أساتذة من مختلف التخصصات والجامعات المصرية.