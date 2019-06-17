انشاء صالة ألعاب مغطاة ومدرجات بجامعة القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قرر الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس،قيام الإدارة الهندسية بالجامعة، بإعداد دراسة عن إمكانية تحويل مبنى الهنجر القديم إلى صالة ألعاب مغطاة ومدرجات.

جاء ذلك، خلال جولة تفقديه قام بها رئيس الجامعة، داخل الحرم الجامعى الجديد، رافقه خلالها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، حيث زار خلالها مبنى الهنجر القديم، من أجل إعادة استغلاله، وتحديث أوجه الإنتفاع به.

واستكمل رئيس الجامعة،جولته بزيارة لمبنى رعاية الشباب، وإدارة الشئون القانونية، مشددا خلال الزيارة، على ضرورة الإهتمام بالمشروعات الجارية والمستقبلية لتطوير العمل.