النيابة تقرر حفظ تحقيقات وفاة شاب بحريق مغسلة فى البساتين

كتب سليم على

قررت نيابة البساتين، حفظ التحقيقات في واقعة وفاة شاب بحريق داخل مغسلة بالمنطقة، بسبب عدم وجود شبة جنائية حول الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة، تلقى مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بدائرة القسم ووجود حالة وفاة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن الحريق نشب داخل مغسلة بدائرة القسم، وتمت السيطرة على النيران، ونتج عن الحادث وفاة شاب إثر إصابته بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، فتم نقل الجثة إلى المستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة.