النيابة تطلب التحريات التكميلية حول سرقة 700 ألف جنيه من مصنع بلاستيك بأكتوبر

كتب ـ أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات المباحث التكميلية حول سرقة 5 متهمين لخزينة مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، لاستكمال التحقيقات في القضية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استولوا على مبلغ مالى قدره 700 ألف جنيه، من داخل الخزينة، بعدما تمكنوا من كسرها.

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واعترف أحد المتهمين المضبوطين يعمل سائق، أنه استغل تردده على الشركة فى الحصول على بعض المعلومات الخاصة بكيفية الدخول والخروج، وموعد انصراف العاملين بالمصنع لتنفيذ السرقة.

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وأضاف المتهمون، أنهم ارتكبوا السرقة، وقت فراغ المصنع من العاملين به، حيث تسللوا للغرفة التى تحتوى على الخزينة، وتمكنوا من كسرها بواسطة "أجنة" حديدية، ثم استولوا على محتوياتها من نقود، والتى بلغت 700 ألف جنيه، وفروا هاربين، ثم قسموا المبلغ بينهم بالتساوى والعدل.